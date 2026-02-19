『ポケポケ』新パック発表 「パルデアワンダー」収録カード公開！マスカーニャex 、サーフゴーex、ネモ、ペパーなど続々
スマートフォン向けアプリゲーム『Pokemon Trading Card Game Pocket』（ポケポケ）の新たな拡張パック「パルデアワンダー」が、26日午前10時に登場することが発表された。あわせて収録カードの一部が公開となった。
【画像】強すぎ！サーフゴーex、ペパーなど 公開された『ポケポケ』新カード
「パルデアワンダー」は、『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット』で最初にパートナーになるニャオハ、ホゲータ、クワッスをはじめとするパルデア地方で出会えるポケモンたちが登場する。
2024年10月より配信がスタートした『Pokemon Trading Card Game Pocket』は、ポケモンカードのコレクションをテーマにしたアプリゲーム。拡張パックを開封し、お気に入りのカードを見つけてコレクションすることが基本的な遊び方となり、バトルもでき、スマートフォンで気軽に遊ぶために紙版のポケモンカードからルールが変更されている。また、全世界累計1億ダウンロードを突破している。
■収録カードの一部公開
マスカーニャex [◆◆◆◆]
サーフゴーex [◆◆◆◆]
イッカネズミ [★]
ニャオハ [◆]
ホゲータ [◆]
クワッス [◆]
ネモ [◆◆]
ペパー [◆◆]
テーブルシティ [◆◆]
【画像】強すぎ！サーフゴーex、ペパーなど 公開された『ポケポケ』新カード
「パルデアワンダー」は、『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット』で最初にパートナーになるニャオハ、ホゲータ、クワッスをはじめとするパルデア地方で出会えるポケモンたちが登場する。
■収録カードの一部公開
マスカーニャex [◆◆◆◆]
サーフゴーex [◆◆◆◆]
イッカネズミ [★]
ニャオハ [◆]
ホゲータ [◆]
クワッス [◆]
ネモ [◆◆]
ペパー [◆◆]
テーブルシティ [◆◆]