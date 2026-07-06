ヘリテージ・オークションズ（本社：米国テキサス州ダラス）が6月26日〜27日に開催した「Trading Card Games and Manga Signature Auction」（トレーディングカードゲーム＆マンガ・シグネチャー・オークション）において、PSA Gem Mint 10の最高評価を受けた『ポケモン 第1版ベースセット』全102枚セットが、1,218,750米ドル（約1億9955万円）で落札されたことが、公式より発表された。【画像】気になる！1億円以上で落札された