温泉旅館で看板犬を務めている2匹のワンコたち。たくさん遊んでくれたお客さんが帰ってしまって…思った以上に切ない、まさかの反応が話題になっているのです。 思わず抱きしめたくなる、微笑ましいその光景は記事執筆時点で120万回を超えて表示されており、4.6万件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：民宿の看板犬を務める2匹の犬→1週間泊まってくれたお客さんが帰ったあと…『まさかの表情』】 旅館の看