年齢や暮らしの変化に合わせて見直したい、家事の方法について紹介します。3人の子どもを育てる、整理収納アドバイザー1級のせのお愛さん（40代）のケースです。夫が単身赴任中のため、基本ワンオペで家事をしているせのおさん。手放してラクになったと感じる家事習慣3つについて語ります。

1：布団・洗濯物は室内干しに

洗濯物も布団も「天日干しがいちばん」という思い込みを手放しました。天気予報を気にして予定を調整したり、重たい布団を運んだりする作業は、想像以上に体力を使います。家族が花粉症を発症したのも大きなきっかけでした。

【実際の写真】布団の外干しをやめて取り入れたこと

外干しをやめ、除湿機や布団乾燥機を取り入れたことで、天候に振り回されるストレスがなくなりました。

洗い方や干し方の工夫で、室内干しでも清潔は保てます。外干しにこだわらなくなったら、家事の負担はぐんと軽くなりました。

2：掃除頻度は細かく決めず「できるとき」でOK

以前は「トイレと玄関は毎日」「排水口は月に1回」「換気扇は年に2回」など、掃除の頻度を細かく決めていました。けれど、忙しくて守れない日が続くと、それ自体がストレスに。

今は「汚れが気になったら」「できるときに少しだけ」と、いい意味で適当に考えられるようになりました。汚れをためない意識さえあれば、完璧を目指さなくても大丈夫。ゆるっとでも続けることが大切だと考えています。

3：家事をひとりでがんばらない

家事は自分がやるもの、という思い込みも手放しました。「ゴミ捨て」「フローリングワイパー」「トイレ掃除」など、子どもたちは年齢に合わせてできることを担当しています。

役割分担をすることで、家事の負担が減っただけでなく、子どもたちに「みんなの家はみんなで管理する」という意識も生まれたと感じます。ひとりで抱え込まないことが、体力面でも気持ちの面でも大切なのかもしれません。

家事は、年齢や暮らしに合わせて変えていいものだと思っています。「がんばり続ける」のではなく、「やめる」「手放す」「頼る」を選ぶことで、毎日はもっとラクになります。

今回ご紹介したアイデアが、自分に合った家事の形を見直すきっかけになればうれしいです。