吉沢亮、“朝ドラ受け”で宣言！ 『ばけばけ』衝撃ラストから一転…
俳優の吉沢亮が、13日放送のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合ほか）第95回で見せた無言の熱演が大きな反響を呼んだ。衝撃的なラスト直後に生出演した同局『あさイチ』（月〜金 前8：15）では、自らささやかれる“退場説”に触れ、「まだ出てきます」と笑顔で否定。重い余韻に包まれた視聴者を安心させた。
【写真あり】“弟”との2ショットが公開された吉沢亮
第95回では、ヘブンの熊本転任が決まり、ヒロイン・松野トキ（高石あかり）が松江を離れる決意を固める展開が描かれた。松江中学では庄田多吉（濱正悟）が次期校長就任とヘブンの転任を発表。騒然とする教室で、錦織は「簡単な話だ。私は、帝大を出ていない。庄田先生と一緒に東京で試験を受けたが、彼は合格し、私は残念ながら落ちてしまった。帝大卒業はもちろん、英語の教員資格免許すら持っていない。そんな男が、校長になどなれるわけがない。簡単な話だ。騙していて、申し訳なかった」と告白した。
1891年11月15日、トキとヘブンが松江を離れる日。錦織は「体調があまりよくない」と見送りを断る。ラスト約1分、屋根裏部屋に1人たたずみ、咳き込みながら左手ににじむ血を見つめる姿が映し出された。せりふはほとんどなく、喀血しながらも涙をこらえる姿を、吉沢は表情のみで体現。SNSでは「何というラスト」「感情ぐちゃぐちゃ」「切なすぎる」といった声が相次ぎ、「今にも消えてしまいそうな儚さだった」と称賛する投稿が目立った。
放送直後の『あさイチ』では、吉沢が笑顔で登場。博多華丸が「よくご無事でというか」と切り出し、博多大吉も「具合が悪いとは聞いてなかったもので…突然」と驚きを口にした。鈴木奈穂子アナウンサーも「笑顔の吉沢さんが出てきてもちょっと」と戸惑いを見せ、大吉は「てっきり仮病かと思っていたら」と語るなど、スタジオは朝ドラの余韻を引きずったままだった。
反響について問われた吉沢は「本当にたくさんの幅広い方にこの作品を愛していただいているなと、すごい伝わってくるので非常にうれしいですね」と語る。さらに大吉から「錦織さん、今日で終わりじゃないですよね」と向けられると、「まだ出てきます」ときっぱり。鈴木アナが「良かったです」と安堵する場面もあった。
【写真あり】“弟”との2ショットが公開された吉沢亮
第95回では、ヘブンの熊本転任が決まり、ヒロイン・松野トキ（高石あかり）が松江を離れる決意を固める展開が描かれた。松江中学では庄田多吉（濱正悟）が次期校長就任とヘブンの転任を発表。騒然とする教室で、錦織は「簡単な話だ。私は、帝大を出ていない。庄田先生と一緒に東京で試験を受けたが、彼は合格し、私は残念ながら落ちてしまった。帝大卒業はもちろん、英語の教員資格免許すら持っていない。そんな男が、校長になどなれるわけがない。簡単な話だ。騙していて、申し訳なかった」と告白した。
放送直後の『あさイチ』では、吉沢が笑顔で登場。博多華丸が「よくご無事でというか」と切り出し、博多大吉も「具合が悪いとは聞いてなかったもので…突然」と驚きを口にした。鈴木奈穂子アナウンサーも「笑顔の吉沢さんが出てきてもちょっと」と戸惑いを見せ、大吉は「てっきり仮病かと思っていたら」と語るなど、スタジオは朝ドラの余韻を引きずったままだった。
反響について問われた吉沢は「本当にたくさんの幅広い方にこの作品を愛していただいているなと、すごい伝わってくるので非常にうれしいですね」と語る。さらに大吉から「錦織さん、今日で終わりじゃないですよね」と向けられると、「まだ出てきます」ときっぱり。鈴木アナが「良かったです」と安堵する場面もあった。