「我々としては、過去に児童とのトラブルや性癖などについて把握しておらず、このようなことが起きて大変驚いております」──困惑した様子でこう明かしたのは、船橋市立芝山西小学校の教頭だ。【写真を見る】千葉県警本部今年5月、駅のトイレで男性を盗撮したとして逮捕された同校の理科専任教諭・村上優太容疑者（33）。警察の捜査により、彼のスマートフォンからは教育者としてあるまじき「別の顔」が発覚したのだ。【前後編