2026年1月から6月までで病院や歯科医院など医療機関の倒産件数は39件となり、上半期として過去最多を更新しました。年間の倒産件数でも過去最多を更新する可能性があり、調査した帝国データバンクは人口減少のなか、医療機器などの価格高騰や人件費高騰による収益悪化にくわえて、後継者不足による倒産も増えていると指摘していて、今後も動向を注視する必要があるとしています。