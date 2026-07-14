俳優の志田未来（33）が、13日放送のフジテレビ系の昼番組『ぽかぽか』（月〜金前11：47）に生出演。2026年上半期の個人的重大ニュースとして、賞味期限切れの調味料で大ピンチに陥ったことを告白した。【写真】かわいすぎる…『ぽかぽか』のスタジオで笑顔＆ピースサインを決めた志田未来この日は、“月9”で初共演する志田と神尾楓珠（27）がゲストで登場。今年上半期に起きた個人的重大ニュースとして、志田は「賞味期限