原油の供給不安が再び高まり、先物価格は1か月ぶりの水準まで上昇しました。13日のニューヨーク市場で、国際取引の指標となる先物価格は、一時1バレル＝80ドル台をつけました。トランプ大統領がイランに対する海上封鎖を再開すると表明し、ホルムズ海峡を通る全ての貨物について、20％の対価を徴収する考えを示すなか、原油輸送が滞るとの懸念が強まって、供給不安が再び高まり、相場を押し上げました。市場関係者の間では、「アメ