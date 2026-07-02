今秋放送スタートのNHK連続テレビ小説「ブラッサム」が1日、インスタグラムの公式アカウントを更新。松たか子（49）の出演を改めて紹介した。公式アカウントでは「葉野珠の秘書藤川優子／#松たか子さん＜役柄＞葉野珠の秘書。公私にわたり生活を共にし、彼女を支え続ける」と松の出演と役柄を発表した。さらに、松の近影とコメントを投稿。松は「『朝ドラ』に初めて出演させていただきます。様々なご縁が重なって、『ブラッサ