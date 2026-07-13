フジテレビ系「夫婦別姓刑事」の撮影中、俳優の佐藤二朗と橋本愛との間で発生したトラブル。これが大きく悪化したのは、佐藤と橋本の間に立つべきフジが問題解決できなかったからではないかとの声がSNSには多数ある。佐藤は7日夜に更新した自身のX（旧Twitter）で「フジテレビは、なぜ、そこまで片方だけに寄り添うんでしょうか。残念です」と投稿している。 佐藤二朗を脅したと言われる弁護士の正体はフランス語が流暢な東大