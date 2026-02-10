ダイヤの原石の記憶〜プロ野球選手のアマチュア時代

第28回 宮粼敏郎（DeNA）

あれは12年前の初夏だったか。社会人野球の都市対抗野球大会・東京都二次予選。大田スタジアムの一塁側スタンドで、ふいに背後から声をかけられた。

「お疲れさまです」

声の主は2011年から２年間、社会人野球のセガサミーで過ごした宮粼敏郎だった。横浜DeNAベイスターズに入団して２年目を迎えていた宮粼は、シーズンの合間を縫って古巣の応援に駆けつけていた。かつてのチームメイトたちが、本大会出場をかけて必死にプレーしている。その光景をグラウンド越しに見つめながら、宮粼はぼそっとつぶやいた。



セガサミーからドラフト６位でベイスターズに入団し、二度の首位打者を獲得した宮粼敏郎 photo by Nikkan sports





【ノーヒットの試合はほとんどない】

「やっぱり、社会人野球っていいですね......」

ちょうどその頃、宮粼は二軍でプレーしていた。同年４月の一軍戦で、守備機会の際に大きなミスをおかし、即座に二軍降格。その後も一軍に定着することはできず、結局そのシーズンの一軍出場は５試合にとどまった。宮粼にとってプロ２年目は、まさにプロ野球人生における試練の時期だったと言える。

そんな折、自分自身を取り戻すかのように、そして原点を見つめ直すかのように、宮粼が口にした言葉が今でも忘れられない。

大田スタジアムの風に溶け込むように響くその言葉を耳にした３年前の春、宮粼はセガサミーに入社した。

スタンス幅を極端に狭め、当時はバットを右肩寄りに構える独特のフォーム。スイングの始動でグリップの位置をわずかに下げる、いわゆるヒッチと呼ばれる動作からトップをつくり、豪快にバットを振り抜く打撃は、入社間もない頃から強烈な印象を残していた。周囲の選手と比べても、打球の質は圧倒的に違っていた。

「スイングスピード、一発で仕留める能力。これくらいの技術を持っている選手なら、プロで活躍するだろうなと思っていました」

そう振り返るのは当時、宮粼ともに現役として活躍していたセガサミーの城下尚也（現・チーフマネージャー）だ。さらに城下が言葉を加える。

「体の強さは当時からありましたね。体力がある。振る力がある。ほかの選手がバテているのに、ずっと打っているのが宮粼でした。そして、一番驚かされたのは、投球に対するコンタクト率の高さです。投手の左右に関係なく、コンタクトする力を持っていた。４回打席に立ってノーヒットという試合は、ほぼなかったと思いますよ。それぐらいすごかった」

ボールをとらえる能力が長けていただけに、木製バットを折ることもない。

「年間を通して何本もバットを折る選手がいますが、宮粼はバットを折らない選手でした。折った姿を見たことがなかった」（城下）

【都市対抗で放った起死回生の満塁弾】

打者として備え持つ多くの能力が凝縮されていたのが、社会人２年目に迎えた都市対抗野球大会だった。日本通運との初戦で、セガサミーは７回裏まで無得点に抑え込まれていた。だが、２点を追う８回裏、一死満塁と一気に攻め立てる。その絶好機で打席に立ったのが、３番を任されていた宮粼だった。

内角高めのストレートを、豪快なスイングで捉える。打球は左翼スタンドに吸い込まれ、逆転の満塁本塁打となった。当時の宮粼は、その一打をこう振り返っている。

「無心で打ちました。チャンスだったので思いきり振った。満塁ホームランは打ったことがなかったので、気持ちがよかった」

城下にとって、勝利を手繰り寄せた宮粼の豪快弾は忘れられない記憶として残っている。

「満塁の場面を迎える前の第３打席で、宮粼はファーストストライクを振って一塁フライに打ち取られているんです。にもかかわらず、その流れで迎えた満塁の打席でも、迷わず初球を振り抜いてホームランを放った。その"振れる勇気"が本当にすごいと思いましたし、『ああ、これが宮粼だな』と感じました。

同年６月の都市対抗野球大会・東京都二次予選にも、宮粼の能力を雄弁に物語る打席があった。勝てば本大会出場が決まる、東京ガスとの第三代表決定戦。１回裏一死二塁の場面で、右中間を真っ二つに破る先制の二塁打を放ったのが宮粼だった。

逆方向への長打も持ち味のひとつだが、なにより際立っていたのは、その打席で見せた勝負強さだ。ファウルで粘り、最後に放った会心の一打。その光景を思い浮かべながら、城下はこう語る。

「粘って、粘って右中間へ二塁打。大事な試合の初回にタイムリーを放つ勝負強さ。打ってほしいところで打ってくれるのが、宮崎でしたね」

【プロで２度の首位打者を獲得】

当の本人は「チャンスだったので、自分で何とかしようと思った」と語りながらも、打席を振り返っては「たまたま（打てた）」と控えめに笑った。

セガサミー時代の宮崎は、いつもそうだった。殊勲打を放っても、度肝を抜く一発を放っても、決まって口にするのは、「たまたまです」「まぐれです」という言葉だった。

しかしその一方で、人前では決して見せない強烈な負けず嫌いの一面があり、技術を裏づけるための努力を惜しまなかった。その素顔を、間近で見続けてきた城下はよく知っている。

「本当によく練習をしていましたよ」

社会人野球っていいですね──。その言葉を残してから３年後の2017年、宮粼は自身初となる首位打者に輝き、2023年には２度目のリーディングヒッターの座をつかんだ。打者としては天才肌なのかもしれない。だが、その裏には、誰にも見えない日々の積み重ねがある。だからこそ今、プロ14年目のシーズンを迎えているのだ。

横浜スタジアムでの試合前、宮粼は独自の世界観の中で入念に準備を重ねる。その姿にあるのは、セガサミー時代から変わらぬ野球への真摯な向き合い方と、野球道を究めようとする奥底に秘めた熱い想いである。