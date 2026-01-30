サムスン電子とSKハイニックスが、2025年に史上最大の実績という華々しい成績表を受け取ったが、業界の視線は「祭りのその後」へと向かっている。メモリ半導体市場は明確な回復基調を示しているにもかかわらず、次世代高帯域幅メモリ（HBM）の主導権争いと、K半導体を脅かす全方位的な外部変数が可視化され、緊張感が高まっている様相だ。

29日、1時間の間隔を置いて行われたサムスン電子とSKハイニックスの企業説明会（コンファレンスコール）では、第6世代HBMである「HBM4」の市場主導権を巡り、張り詰めた場外心理戦が繰り広げられた。第5世代のHBM3Eで面目を失っていたサムスンは、HBM4では性能の優位性を武器に反撃に転じた。

現在、両社ともHBM4の量産段階に入っている中、サムスン電子は「主要顧客の品質検証が順調に進み、現在は完了段階に入った。2月からは業界最高速度である11．7Gbps（毎秒11．7ギガビット）製品を含む物量を本格的に出荷する予定」と明らかにした。単なる有償サンプルの供給にとどまらず、業界で初めてエヌビディアにHBM4を正式に納品するという意味だ。

対するSKハイニックスは、歩留まりと顧客カスタマイズ型の最適化能力において、依然として先頭ランナーであることを強調している。エヌビディアとの強固な協力関係を基盤に、HBM4でも支配的なサプライヤーとしての地位を維持する戦略だ。SKハイニックスは「顧客（エヌビディア）が当社の製品を最優先で求めている状況」と述べた。産業研究院のキム・ヤンペン専門研究員は「HBMにおいてはSKハイニックスのキャパ（生産能力）が非常に大きい。今年と来年までは、すでに契約済みの物量があるはずだ」と語った。

◇トランプ発の「100％関税」爆弾…米国内への投資圧力が強まる

HBMの技術覇権争いのほかに、至る所に潜む対外的な悪材料もK半導体が解決すべき核心課題だ。目先の実績回復に安住するには、トランプ政府の「半導体関税100％賦課」の圧迫と現地投資の強要が、収益性を揺さぶる変数として浮上している。この日、SKハイニックスは「米国の関税に関連する対応策」についての質問が出ると、「海外の半導体工場建設は考慮すべき要素が多い。現在、両国政府の協議を注視しており、今後共有する」との立場を明らかにした。

専門家は、いま半導体に関税を課せば、完成品を生産するエヌビディアなどの米国企業が直撃弾を受けるため、現実化する可能性は高くないと展望している。ただし、韓国半導体産業協会のアン・ギヒョン専務は「結局、韓国企業がメモリ半導体市場の支配力をさらに高めなければならない。韓国企業への依存度が高まるほど、交渉力は高まるだろう」と指摘した。また「政府は米国との接点をより拡大すべきだ。未来のための共同研究開発協議体などを作るのも代案」と述べた。

◇「竜仁（ヨンイン）クラスター」移転論争…政争に揺れる

技術覇権争いが真っ只中にある状況で、韓国の核心的な半導体生産拠点である「竜仁半導体クラスター」の「湖南（ホナム）移転論」なども、事業の不確実性を高める変数となっている。アン専務は「民間がうまくやれるよう政府が後押しすべき時に、足を引っ張るようなことがあってはならない」と述べた。

米マイクロン・テクノロジーの攻撃的な投資も警戒対象だ。マイクロンはSKハイニックス（57％）、サムスン電子（22％）に続き、HBM市場で3位（21％）を記録している。特に米国政府の全面的な支援を受け、ニューヨーク州に1000億ドル（約15兆3120億円）を投じて4つのメガファブを建設するプロジェクトを推進中で、台湾の半導体企業PSMCのP5ファブ買収（18億ドル）、シンガポール内での新規先端ウェーハ製造工場投資（240億ドル）など、生産能力の拡大に攻撃的に乗り出している。祥明（サンミョン）大学システム半導体工学科のイ・ジョンファン教授は「各社がHBMと汎用DRAMの歩留まりをどれだけ引き上げ、生産性を高められるかの戦いだ」と述べた。