「小さなチーズケーキ 森永れん乳味」数量限定で発売【森永乳業】

森永乳業は2月3日、全国の量販店・小売店で「小さなチーズケーキ 森永れん乳味」を数量限定で発売する。希望小売価格400円（税別）。

「小さなチーズケーキ」シリーズは1992年に誕生し、30年以上にわたり販売されているロングセラーのチーズデザート。くつろぎたい時や小腹を満たしたい時など、家族みんなで楽しめる商品として、幅広い年代から支持を集めている。定番フレーバーには、ブルーベリー、ストロベリー、レアチーズケーキを取りそろえる。

【画像(4点)を見る】小さなチーズケーキ「ブルーベリー」「ストロベリー」「レアチーズケーキ」など

今回登場する「小さなチーズケーキ 森永れん乳味」は、ロングセラー商品「森永ミルク 加糖れん乳」の味わいをチーズケーキで再現した一品。クリームチーズのコクに、れん乳ならではのやさしい甘さを組み合わせ、なめらかな口どけに仕上げた。

内容量は90g。エネルギーは1個（15g）あたり47kcal、糖質は1個あたり1.9g。賞味期限は6カ月となっている。

パッケージは、「森永ミルク 加糖れん乳」を象徴する鮮やかな赤色を基調に、同ブランドの牛のキャラクター「ミルリン」をデザイン。懐かしさと温かみを感じさせる、親しみやすいビジュアルに仕上げた。

■「森永ミルク 加糖れん乳」とは

1919年に缶タイプで発売されて以来、100年以上にわたり親しまれてきたロングセラー商品。生乳としょ糖のみで作られたシンプルな製法と、やさしい甘さが特長だ。近年では、菓子や飲料、文具など、さまざまな分野でのコラボ商品も展開している。