【ワシントン＝向井ゆう子】米国務省は４日、２０２０年に米軍が殺害したイラン精鋭軍事組織「革命防衛隊」の対外工作部門「コッズ部隊」のガセム・スレイマニ司令官のめいとその娘を拘束したと発表した。２人は米国在住で米国の永住権も有していたが、剥奪（はくだつ）された。米移民・関税執行局（ＩＣＥ）の管理下にあるという。国務省は声明で、めいが「イランのテロ政権を公然と支持している」と非難し、「イランのプロパ