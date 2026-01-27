Ì¾¸Å²°¤Ë¤¢¤ëà»ö·ïÀ¤¬À¨¤¹¤®¤ë½ñÅ¹á¤Ë2.4Ëü¿ÍÀïØË¡¡¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÎÄ´ñÅª¡×¡Ö»Ò¶¡¤¬¥®¥ã¥óµã¤¤¹¤ë¡×
¡Ö¤ª¤¹¤¹¤áËÜ¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î»ö·ïÀ¤¬¤¹¤´¤¤¡×
¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û94.9ËüÉ½¼¨¡¢2.4Ëü¤¤¤¤¤Í¤ÎàÇØ¶Ú¤¬Åà¤ë½ñÅ¹á¡¡ÊÌ³ÑÅÙ¤Î¡Ö¸½¾ì¼Ì¿¿¡×¤â
¤½¤ó¤ÊÒì¤¤È¶¦¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡¢¤¢¤ë½ñÅ¹¤Î¸÷·Ê¤¬¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤¿¤Á¤òÀïØË¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
2026Ç¯1·î19Æü¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¡Ö¤ª¤¤¤Ç¤èÌ¾¸Å²°@¤ª¤¤¤Ê¤´¡×¡Ê¡÷oinagoya¡Ë¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®ÀÐ¤¬Éß¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿²ÖÃÅ¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤«¤éÀ¸¤¨¤ë......¼ê¡¢¼ê¡¢¼ê¡ª¡¡¤½¤·¤ÆÂ¡ª
¡Ö¼ê¡×¤Î¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÏËÜ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÖÂ¡×¤Ë¤Ï¡ÖËÜÆü¤Î¤ª¤¹¤¹¤áËÜ¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿»¥¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤·¤«¤Ë¤ª¤¹¤¹¤áËÜ¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î¤è¤¦¤À¤¬......¤¤¤«¤ó¤»¤ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ÉÝ¤¹¤®¤ë¡ª
¥Û¥é¡¼¥Á¥Ã¥¯¤Ê¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ë¡¢X¾å¤Ç¤Ï2Ëü3000·ï°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¡Ê22ÆüÍ¼»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»Ò¶¡¤¬¥®¥ã¥óµã¤¤¹¤ë¤ä¤Äw¡×
¡Ö°ì¿Í¤¯¤é¤¤ËÜÊªµï¤Æ¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤½¤¦£÷¡×
¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÎÄ´ñÅª¤Ê¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡ªÇ¾Æâ¤Ë²ÐÍË¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹·à¾ì¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤¬Î®¤ì»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡ËÅ¹°÷¤µ¤ó¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢ÉÝ¤¯¤ÆÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡ª¡×
¤³¤³¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢²¿¡ª¡©¡¡J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï19Æü¡¢¤Þ¤º¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤Î¤ª¤¤¤Ç¤èÌ¾¸Å²°¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
»×¤ï¤º¡Ö¤¦¤ï¡ª¡×
¤ª¤¤¤Ç¤èÌ¾¸Å²°¤µ¤ó¤¬¥Û¥é¡¼¥Á¥Ã¥¯¤Ê¤ª¤¹¤¹¤áËÜ¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÈÁø¶ø¤·¤¿¤Î¤Ï8Æü¤ÎÍ¼Êý¤´¤í¡£
¾ì½ê¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¤ÎÂç¿Ü¤Ë¤¢¤ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼ÀìÌç¤Î½ñÅ¹¡¢¡ÖÆæ²ò¤À¸³è WAKASA&CO.BOOKS¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅ¹ÊÞ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢µ¢¤ê¤ËÅ¹ÊÞ¤Î³°´Ñ¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤íÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÄÌ¤Î½ñÅ¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼ÀìÌç½ñÅ¹¤À¤«¤é¤³¤½ÌÌÇò¤¤¡¢¹©É×¤ò´¶¤¸¤ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ç´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¤ª¤¤¤Ç¤èÌ¾¸Å²°¤µ¤ó¡Ë
µ¼Ô¤Ï22Æü¡¢Æ±Å¹ÊÞ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎËÜ´Ö°¼¹á¤µ¤ó¤Ë¤âÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
ËÜ´Ö¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤ª¤¹¤¹¤áËÜ¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó»þ¤«¤éÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¡£
¡Ö¡Ø¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼ËÜÀìÌçÅ¹¡Ù¤È¤·¤Æ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÅ¹Æâ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯³°´Ñ¤â°Õ¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤ªÅ¹¤ÎÁ°¤òÄÌ¤Ã¤¿¿Í¤¬»×¤ï¤º¡Ø¤¦¤ï¡ª¡Ù¤È¶Ã¤¤¤Æ¡¢¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤ÆÅ¹Æâ¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦ºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊËÜ´Ö¤µ¤ó¡Ë
¤Ê¤ª¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ï¾ïÀß¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢¡Ö¼ê¡×¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ª¤¹¤¹¤áËÜ¤Ï¡¢Äê´üÅª¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Æþ¤ìÂØ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡Ö¤ª¼Ì¿¿¤Ê¤É»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Êý¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¼¤ÒÍèÅ¹¤ÎºÝ¤Ë¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÊËÜ´Ö¤µ¤ó¡Ë
»ä¤¿¤Á¤ò¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤ÎÀ¤³¦¤ËÍ¶¤¦¡¢ÃÏÌÌ¤ÎÄì¤«¤é¿¤Ó¤ë¼ê¡£¤½¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ë±þ¤¸¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤À¡£