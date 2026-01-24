【低体温チェック】風邪予防は体温を36.5度に！医師監修の体温アップの対策とは？

風邪やインフルエンザにかからないために重要なのが免疫力を高めることですが、それは体温を上げることで解決するんです。毎日体温をはかっている人もそうでない人も、さっそく自分が体温を上げる必要があるかみていきましょう！

こんな人は低体温の可能性あり！

□ 体温が35℃台

□ 手や足が冷えやすい

□ 肩こり、腰痛などを抱えている

□ むくみやすい

□ 便秘

□ 疲れやすい

□ 寝つきが悪い

じつはひとつでもあてはまるものがあれば、低体温の可能性あり。それでは、なぜ体温があがると免疫量がアップするのか見ていきましょう。

なぜ体温を上げると風邪をひきにくくなるの？

理由❶免疫細胞が活性化されるから

免疫力を左右するのが免疫細胞。免疫細胞には、T細胞、NK細胞、マクロファージなどいろいろな種類があり、病原体や異常な細胞から体を守る役割を担っています。この免疫細胞と体温は密接に関係していて、体温が低ければ免疫細胞の動きが鈍くなり、体温が高ければ免疫細胞は活動的になります。免疫細胞が正常に機能する体温は36.5 ∼37℃とされているので、36 .5℃以上をめざしましょう。

理由❷血のめぐりがよくなり、免疫細胞が体のすみずみまでいきわたるから

免疫細胞は血液やリンパ液の中を循環しながら、病原体や異常な細胞がないかどうかをパトロールしています。つまり、体温が上がると血流がよくなり、免疫細胞が体じゅうをめぐりやすくなるので、免疫力アップにつながるのです。逆に体温が下がると血流が悪くなり、その結果、免疫細胞の循環が停滞してしまうので、ばい菌やウイルスが増えやすい環境に。

入浴と睡眠で体温アップ





体温を上げる方法としてまずあげられるのが、筋トレや運動をして筋肉量を増やすことや食生活の見直しですが、毎日筋トレや運動をしたり、毎食のメニューをすべて見直すのは大変。そこですぐ実践できて続けやすいのが〈入浴〉と〈睡眠〉を意識すること。どちらも夜の時間帯ということも続けやすいポイントです。

教えてくれたのは……

石原新菜先生

医師、イシハラクリニック副院長、健康ソムリエ講師。クリニックでの診察のほか、講演、テレビ出演、執筆活動など幅広く活躍中。『病気にならない蒸しショウガ健康法』（アスコム）など著書多数。

（『オレンジページ』 2026年2月2日号より）