ダイヤの原石の記憶〜プロ野球選手のアマチュア時代

第26回 安田尚憲（ロッテ）

安田尚憲──ロッテでは１年目からホームランを記録し、2021年には球団史上最年少の21歳11カ月で開幕戦４番を担った。だが不調に陥ったここ２年は、１本のホームランすら打てずにいる。海を渡った村上宗隆（ホワイトソックス）、すっかり日本ハムの主力となった清宮幸太郎。履正社時代はそのふたりと並び称されるスラッガーだった。履正社高３年になる直前、2017年の取材を振り返る。



履正社時代は高校屈指のスラッガーと称された安田尚憲 photo by Ohtomo Yoshiyuki





【PL出身の12歳上の兄の存在】

2016年、安田の年末年始は充実していた。12月末には、大阪府選抜の一員として台湾に遠征し、練習試合で高校通算45号を放った。

父・功さんが監督を務める大阪薫英女学院はその間、全国高校駅伝で２度目の優勝を果たし、正月には兄・亮太さんと心ゆくまで野球談義にふけった。PL学園から明治大を経た亮太さんは当時、三菱重工名古屋(現・三菱重工East)の捕手で主将。12歳離れた兄である。尚憲にとっては、「野球の師匠」だった。

「ボールとグラブを持って遊んでいた３歳の頃から、手ほどきしてくれました。小１の時に左打ちを勧めてくれたのも兄です。なんでも、『今は左打者が隆盛。その左打ち対策として左投手が多くなれば右打者が有利になるけど、さらに時間がたてばまた左打者の時代がくる」と考えたようです。

ですが現時点では、まだ右の長距離砲が貴重な段階で、兄は『失敗した。先を見すぎたかな』と笑っていましたね。ただほかにも、『注目されているからこそ、打撃はもちろん守備、走塁もしっかりやれ』などと助言されました。それと正月には、薫英陸上部の練習を兄と見学したんです。目線をそらさず、ずっと前を向いて走る選手の姿はかなり集中力が高く、勉強になりました」

履正社は、2016年11月に開催された神宮大会で優勝を飾った。決勝では、清宮のいた早稲田実と対戦。清宮が先制弾を放てば、安田が逆転の３ランでお返しして頂点に立っている。安田は、中学時代から清宮の名前を意識していたという。

「兄はPL学園時代、１学年下のマエケン（前田健太）さんの球を受けていて、知り合いなんですね。そのマエケンさんが、テレビ番組の企画で清宮と対戦したのを見ました（2013年、清宮は当時広島に在籍していた前田健太と対戦し、右中間フェンス手前まで転がるゴロを打っている）。こちらが練習で汗まみれになっていた高校１年の夏には、同じ学年の清宮は甲子園で大活躍でしょう。そういう相手と神宮の決勝で対戦できたのは、すごくいい機会でした。

ただ試合には勝ちましたが、向こうが上だと感じましたね。実際の打席を見ていると、清宮はタイミングの取り方や待ち方が自分の間合いなんです。どんな球に対しても突っ込まず、開かない。だけど自分も、飛距離では負けない気持ちでやっていきます」

【３年春の選抜で準優勝】

東京北砂リーグで世界一になるなど、小、中学生時代から名前の売れていた清宮に対して、安田はさほど目立たなかった。中学時代にプレーしたのは、元阪神の赤星憲広氏がオーナーを務めるレッドスターベースボールクラブ。どこの連盟にも属さないチームのため、公式大会への出場機会が限られたのも一因かもしれない。安田は言う。

「小学校時代からお世話になっていた岩田（徹／元阪神）さんが、当時レッドスターの監督をされていたんです。大きな大会に出られないというのは少し迷いましたが、まずは基礎をしっかりやるべきだと思い、お世話になりました。今では正解だったと思っています。小学校高学年までやっていた水泳や、陸上の長距離も、全身運動として体の基礎を鍛えてくれました。水泳を続けていたら2020年東京五輪も? いや、それほど大したものではなかったです（笑）」

高校進学に際しては、当初兄が在籍していたPLを考えていたが、休部が取り沙汰された時期にあたり、履正社へ。すると１年の秋から５番・サードに定着し、２年夏には４番として大阪大会で25打数13安打２本塁打15打点と、甲子園出場に大きく貢献した。

３年春の選抜では、甲子園初本塁打も記録して17打数7安打し、チームは準優勝を飾っている。

そして３年夏の大阪大会の記録がすごい。準決勝で大阪桐蔭に敗れ、甲子園出場はならなかったものの、19打数12安打３本塁打13打点、出塁率.759、長打率1.316。そして、「１」なら一流とされるOPSはなんと、2.075というから驚異的だ。天性のスラッガー。いつしか「東の清宮、西の安田」と称されるようになった。

雑談をしていると、日本史が好きだと聞いた。

「父が日本史の教師なので、家に歴史小説が多く、司馬遼太郎などはよく読みました。幕末と戦国時代がとくにおもしろいですよね。小学生には難しいので、わかろうと勉強していくうちに、どんどんおもしろくなったんです。先日の日本史の試験は、97点でした」

現時点では清宮、そして村上とは大きな差がついた。だが、安田が好きな戦国時代になぞらえれば──三英傑のうち最後に天下を取ったのは、ずっと信長、秀吉の後塵を拝していた家康である。