1月9日放送の『A-Studio+』（TBS系）に、YOASOBIのikuraこと幾田りらが出演したのだが、意外なポイントが話題になっている。

「番組では、ゲストにゆかりのある人物に事前に取材を行い、取材時の写真を示しながら、インタビュー内容をMCの笑福亭鶴瓶さんとKis-My-Ft2の藤ヶ谷大輔さんが伝えるという構成です。しかし、今回は幾田さんの“相方”であるAyaseさんに取材した形跡がなかったのです」（芸能記者）

取材を受けていたのは、デビュー前から彼女のことをよく知る音楽レーベルの担当者や、同じく下積み時代に彼女が所属していたアコースティックユニットのメンバーなどだった。

オンエア前のXでは《AyaseさんVTRで出演しないかな？》といった声もあったが、結果的にその期待が叶うことはなかった。しかも幾田が番組内でAyaseに触れた場面もごくわずかだったという。

「ユニット結成の経緯について語る際、スタッフから『曲を作る人はAyaseという人で、良かったらボーカルで参加しませんか？』と持ち掛けられたと回顧。

またソロ活動との違いを語る流れで、『YOASOBIではAyaseさんが楽曲を作り、私が歌うという役割がはっきり分かれている』と説明していましたが、Ayaseさんに触れたのはこの程度。冒頭のプロフィール映像でも、Ayaseさんが映ったのはわずか数秒でした」（同）

Ayaseの露出が抑えられていた理由とは一体なんなのか。

「今回は約3年ぶりとなる幾田さん個人名義の2ndアルバム『Laugh』のリリースや、5月から始まるソロツアーの告知が主目的でした。あくまで“幾田りら”としての出演だったためでしょう」（同前）

ますます活発になるソロ活動。一方、Ayaseは幾田のキャリアを語る上で欠かせない存在だ。芸能プロ関係者が語る。

「番組では、デビュー曲『夜に駆ける』がコロナ禍でヒットしたことや、2021年に初の有観客となった武道館公演の話題で盛り上がりましたが、それと同時にAyaseさんの肉声も聞いてみたかったですね。

また、幾田さん自身は“夜遊び”を一切しないにもかかわらず『YOASOBI』というユニット名である点も盛り上がっていましたが、その名付け親がAyaseさんであることを思うと、一方の声がなかったことは少し寂しく映りました」

昨年『紅白』にソロで初出場を決めた幾田。会見の際、Ayaseには「まだ出場を伝えてないです」と苦笑いしていたが、その後、言葉を交わしたのだろうか。

「もちろんYOASOBIとしての活動も継続中で、今年から来年にかけて日本人アーティスト初となるアジア10大ドーム＆スタジアムツアーも敢行します。決して不仲ということではないでしょう」（前出・芸能プロ関係者）

だが、表に出る機会が減ったAyaseの動向も含め、2人の距離感に注目が集まっているーー。