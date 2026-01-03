ホンダのスリーターシリーズの第5弾として登場

ホンダが切り開いた原付のレジャーバイクブームは、1970年代前半から中盤までがピークで、1980年代以降の原付市場はスクーターやレーサーレプリカなどに、人気が移っていきました。そんな最中の1984（昭和59）年、ホンダは前代未聞の原付バイクを発売しました。

【え…！】他はけっこうゴテっとしてたホンダ3輪バイクシリーズ（写真で見る）

それが、「フロント1輪＋リア2輪」という3輪のロードフォックスです。当時はまだ、その呼称が一般的ではなかった「トライク」で、それ自体はいくつかありましたが、カウルを廃した極めてシンプルな外観は唯一無二の存在でした。

実は1980年代以降、ホンダは3輪バイクの開発・発売を続々と進めていました。その皮切りとなったのが1981（昭和56）年のストリーム、1982（昭和57）年のジャイロX、1983（昭和58）年のジョイとジャストなど。ホンダではこれら3輪バイクを「スリーター」と呼び、当時激しさを増していたヤマハとのシェア争いだった「HY戦争」の中で、独自の開発力を「どや？」と誇示していたようにも映ります。

その第5弾として登場したのが、先述したロードフォックスです。それまでのスリーターシリーズがどこか実用車的な存在だったのに対し、ロードフォックスはレジャーバイク的存在。レジャーバイクブームは1970年代で終焉を迎えましたが、それでもホンダの「遊び心」が消えていないようにも感じる1台でした。

先立って発売されたスリーターシリーズの知見を存分に投影したロードフォックスは、コーナリング時に強い復元力を与えるスイング機能、低重心設計などが相まって、軽快かつスポーティな乗り味を楽しめるバイクでした。

一方、スリーターシリーズ初のパラレルフレームが採用され、チャンバータイプのマフラー、バケットタイプのシート、リアのワイドタイヤなど、見るからに「バイクの楽しさ」を感じられる構成でもありました。また、スタンドが不要のワンタッチパーキング機構や、セルフスターター、小物入れなども装備し実用性も抜群。「バイクの楽しさ」を存分に味わえる寸法にして、安全性・実用性にも長けたモデルだったというわけです。

短命で姿を消すも、10年以上後に脚光を浴びることに

しかしながら、当時の原付市場はスクーター全盛期。「この3輪バイク、一体何用なんだ」という向きが多かったのか、年間販売目標1万8000台には届かず、わずか1年で生産終了という残念な結果となりました。



ロードフォックスはまさしく「早すぎたトライク」だったのかも（画像：ホンダ）。



ただし、現役当時こそ「珍車」のように見られていたロードフォックスですが、1990年代以降のカスタムブームで注目を浴びます。その3輪構造を逆手にとったアメリカントライクや、ミニカー登録のトライクのカスタムベースとして脚光を浴びることとなったのです。

そもそも個体数が限られていたこともあり、中古車市場では一時、現役時代の価格である13万9000円の数倍ものプレミアム価格で取り引きされた時代もありました。現在はやや落ち着きつつありますが、それでも程度が良い中古車は40万円オーバーの高値を誇っています。

ホンダの歴史を振り返ると、「あまりに早すぎて評価されなかったバイク」は少なくないですが、ロードフォックスはそのうちの1台と言って良いでしょう。

筆者（松田義人：ライター・編集者）個人としては、ロードフォックスのようなバイクにこそ、ホンダの「バイクにかける熱い思い・遊び心」が強く投影されているように思い、現代でも評価されるべき「幻の名車」のように感じます。