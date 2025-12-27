＜義実家5泊はキツイって…＞気づかい皆無！シャワーNG・食事は各自・外食費用は…【第2話まんが】
私はカナコ。旦那のリョウジと3歳の娘と3人暮らしです。私たちは年に2回、旦那の実家に帰省しています。けれどもこの帰省は、のんびりしに行くというより、疲れに行っているようなものなのです。まず、義実家で義母は何もしてくれません。すべて自分たちでやらなければいけないのです。そして義母と義妹のミナちゃんは、支払いをすべて私たちにさせます。何もしてくれないのは別にいいです。けれども、それなら別のことに時間とお金を使いたいと思ってしまいます。
「自分たちのものは自分たちで用意してね」というのが義母のモットー。まず、到着したら客布団を干し、コインランドリーへ行ってシーツなどを洗濯→乾燥から始まります。また、義実家のルールとしてお風呂はシャワーだけです。人数も多いので毎日近所にあるスーパー銭湯に行きます。
支払いは、義兄と旦那で割り勘です。いままでは、1泊して夜ご飯を1回ご馳走するくらいなら、兄としてのプライドもあると思って黙っていましたが、さすがに5泊した夕食すべて義兄とわが家で支払わなければいけないのは納得できません。
ミナちゃんは、私たちに帰省の日を合わせてもらって、昼間は子どもの面倒を見てもらい、夜はご飯をご馳走してほしいのだと思います。義母もたぶん同じ気持ちです。
私たちが帰省すると、夜ご飯代は浮くし、お土産などをいろいろ買ってきてもらえますから。それを親戚に配るのでしょう。義母とミナちゃんは、何も負担がありません。
それに比べて、私やユキさんの家族の負担ときたら……。義実家のために使うのなら、旅行でもしたほうがどれだけいいか。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙
