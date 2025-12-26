ローマ（CNN）ローマ教皇レオ14世は25日、バチカンのサンピエトロ広場で大勢の信者を前にクリスマスのメッセージを読み上げた。テントで風雨や寒さをしのいでいるパレスチナ自治区ガザ地区の住民の苦難を嘆き、ウクライナでの戦争については武器を置くよう訴えた。

レオ14世は5月に教皇に選出され、教皇として初のクリスマスを迎えた。

メッセージではまずレバノンやパレスチナ自治区、イスラエル、シリアのために「正義、平和、安定」を祈った。故郷を離れ、欧州や米国を目指す難民や移民への思いやりも求めた。

また、4年近くにわたってロシアの侵略に抵抗している「苦しめられているウクライナの人々」のためにも祈りを捧げ、関係国に誠実な対話を行う勇気を持つよう呼びかけた。

先に執り行ったミサでは、レオ14世は「ガザのテントのことを考えずにいられようか」と問いかけた。イスラエル軍によるイスラム組織ハマスへの攻撃でガザでは40万戸超の住宅が破壊され、人々は悪天候にさらされながらテントで暮らすか、いつ倒壊するか分からない建物の瓦礫（がれき）の中で暮らすかの選択を強いられている。

レオ14世は「無防備な人々の肉体はもろい。今なお続く、あるいは終結した多くの戦争の試練を受け、瓦礫と生々しい傷が残されている」と語った。平和が「野の花のように」咲き誇るよう訴えたイスラエルの詩人イェフダ・アミハイの言葉も引用した。

教皇庁によると、サンピエトロ大聖堂でのミサには信者約6000人が参列し、広場では約5000人が大型スクリーンでミサを見守った。

「聖年（ジュビリー）」だった今年はサンピエトロ大聖堂の 「聖なる扉 」が開かれていたが、間もなく閉じられる。