4日、イタリア・ランペドゥーザ島でミサを執り行うローマ教皇レオ14世（AP＝共同）【ローマ共同】ローマ教皇レオ14世は4日、出身国である米国の建国250年に合わせて書簡を発表し、移民への寛容さを持ち続けるよう米国民に呼びかけた。移民らが米国の発展に貢献してきたと強調した上で「受け入れは慈善行為というだけでなく、全ての人に備わる尊厳を認めることだ」とも指摘した。教皇はトランプ政権の移民政策に批判的な立場を