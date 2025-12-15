14日午後5時ごろ突然入ってきた事件の一報。



『傷害事件でケガ人がいます』



現場となったのは、福岡市中央区の「みずほPayPayドーム福岡」と、隣接する商業施設「BOSS E・ZO FUKUOKA」です。男女2人が男に刺されたといいます。



■照屋芳樹記者

「『BOSS E・ZO FUKUOKA』の入り口にはブルーシートがかけられています。周辺には多数の警察車両が止められています。」





刺された44歳の男性は、商業施設で行われていたアイドルグループ「HKT48」の運営会社のスタッフです。男性によれば、ドームの関係者用エレベーターホールに1人でいた男に対し。

（男性）

『関係者以外がここにいてはいけませんよ』



こう声をかけて注意を促したところ、男が無言で刃物を取り出し、胸を刺してきたといいます。



その後、男性が刺された現場から80メートルほど離れた場所では。

■目撃した人

「（女性が）倒れている姿を見ました。入り口付近でうつぶせになって血が出ていました。」



背中を刺されて倒れていたのは、岡山県の27歳の会社員の女性です。



女性は、ドームで開かれていたコンサートに訪れ、商業施設の1階で友人と待ち合わせをしたところ、見知らぬ男にいきなり刺されたといいます。



男性と女性はいずれも病院に運ばれましたが、命に別条はないということです。



この事件で男は現場から逃走しました。緊急配備が敷かれるなどしましたが、15日未明、事件は急展開を見せます。

『殺傷（刺傷）事件の男を見た』



午前2時すぎの110番通報。

現場から10キロ以上離れた福岡県春日市のコンビニエンスストアにある公衆電話からかけられたものだったといいます。



（警察）

『この男は近くにいるのか』



『本人だ』

その後、プツッと切れた電話。



駆けつけた警察は、家庭用の包丁2本を持った男を発見し、15日午前5時前に緊急逮捕しました。



男性に対する殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、福岡県糸島市の無職、山口直也容疑者（30）です。

『殺そうと思って刺した』



調べに対し、山口容疑者はこう話し、容疑を認めています。



山口容疑者は女性を刺したこともほのめかしていて、警察は動機などを調べています。