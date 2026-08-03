栃木県宇都宮市の駐車場で、60代男性がチェーンソーで襲われる事件が発生し、36歳の容疑者が殺人未遂の疑いで現行犯逮捕された。容疑者は現場周辺で待ち伏せしていたとみられ、男性は腹部や腕に軽傷を負った。警察は親族関係にある2人の間で何があったのか、詳しい経緯を調べている。「チェーンソーで切りつけ」通報日曜日の昼下がり、栃木県宇都宮市の駐車場で耳を疑うような事件が発生した。110番通報は「チェーンソーで切りつけ