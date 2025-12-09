元TOKIOの松岡昌宏（48）が9日、都内の三越劇場で「いきなり本読み！ in三越劇場」初日を迎えた。

公演後、劇場を後にする際に報道陣から「日テレから何か説明はありましたか？」と問いかけられたが、微笑を浮かべて会釈。無言で送迎車に乗り込み、その場を後にした。

TOKIOを巡っては、今年6月、国分太一（51）が「コンプライアンス上の問題行為」を理由にバラエティー番組「ザ！鉄腕！DASH！！」を降板したことが発表された。日テレは12月1日に行った定例会見で、松岡と城島茂の今後の同番組への出演起用について、福田博之社長が「続けて出演していただきます」と語っていた。一方、松岡は週刊誌などの取材に対し、国分降板や自身たちの今後について十分な説明がなされていない旨の心中を明かしていた。

日テレは「大切な出演者である松岡さん、そして城島さんに対しましては、直接、あるいは株式会社STARTO ENTERTAINMENT様と株式会社TOKIO様を通じて、丁寧に対話を続けてきたつもりですが、おふたりに私たちの考えをしっかりとお伝えし、おふたりのお気持ちを受け止められるようお話をさせていただきたいと思っております」とコメントした。

国分は11月26日に都内で会見を行い、番組を降板となった件などについて謝罪するなどしていた。TOKIOは一連の問題を巡って6月25日に解散している。