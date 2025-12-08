¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥«¥ë¥í¥¹¤Îº¸Â¤ò¤âÄ¶¤¨¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼»Ë¾åºÇ¶¯¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥·¥å¡¼¥¿¡¼¡©¡¡39ºÐ¥Õ¥Ã¥¤¬¤Þ¤¿¶Ã¤¤ÎÄ¶¥í¥ó¥°FK¤ò·è¤á¤¿
39ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿º£¤â¼«Ëý¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Ï¿ê¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
8Æü¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ë1Éô¥ê¡¼¥°¤ÎºÇ½ªÀá¤Ç¥ô¥¡¥¹¥³¡¦¥À¡¦¥¬¥Þ¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¥¢¥È¥ì¥Á¥³¡¦¥ß¥Í¥¤¥í¤Ç¤Ï¡¢¸µ¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½FW¥Õ¥Ã¥¤¬ÆÀ°Õ¤Îº¸Â¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¥Ã¥¯¤«¤éÆÀÅÀ¤òµÏ¿¡£¤«¤Ê¤êµ÷Î¥¤Î¤¢¤ë¥Õ¥ê¡¼¥¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Õ¥Ã¥¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¼ÍÄø·÷Æâ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¥Õ¥Ã¥¤Ï¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÆÍ¤¯¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ñ¥ï¡¼100%¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥Ü¡¼¥ë¤òÁªÂò¡£¤¢¤Þ¤ê¤ÎÂ®ÅÙ¤ËÁê¼êGK¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤º¡¢¥¢¥È¥ì¥Á¥³¡¦¥ß¥Í¥¤¥í¤Ï¤³¤Î¥²¡¼¥à¤Ë5-0¤ÎÂç¾¡¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
º£µ¨¤Î¥Õ¥Ã¥¤Ï¥ê¡¼¥°Àï¤Ç8¥´¡¼¥ë6¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2023Ç¯¤Î15¥´¡¼¥ë11¥¢¥·¥¹¥È¡¢ºòÇ¯¤Î10¥´¡¼¥ë5¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¤Ï¤ä¤ä¿ô»ú¤¬Íî¤Á¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢39ºÐ¤Îº£¤â¥¢¥È¥ì¥Á¥³¡¦¥ß¥Í¥¤¥í¤Ë·ç¤«¤»¤Ì¥´¡¼¥ë¥²¥Ã¥¿¡¼¤À¡£¤³¤Î¥·¥å¡¼¥È¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢º¸Â¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¿ê¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
O Hulk é impressionante na bola parada.— Futmais | Menino Fut (@futtmais) December 7, 2025
Que GOLAÇO.pic.twitter.com/xNDbLdQzfu