¥¢¥È¥ì¥Á¥³¡¦¥ß¥Í¥¤¥í¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¥Õ¥Ã¥­ photo/Getty Images

¼Ì¿¿³ÈÂç

39ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿º£¤â¼«Ëý¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Ï¿ê¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£

8Æü¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ë1Éô¥ê¡¼¥°¤ÎºÇ½ªÀá¤Ç¥ô¥¡¥¹¥³¡¦¥À¡¦¥¬¥Þ¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¥¢¥È¥ì¥Á¥³¡¦¥ß¥Í¥¤¥í¤Ç¤Ï¡¢¸µ¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½FW¥Õ¥Ã¥­¤¬ÆÀ°Õ¤Îº¸Â­¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥­¥Ã¥¯¤«¤éÆÀÅÀ¤òµ­Ï¿¡£¤«¤Ê¤êµ÷Î¥¤Î¤¢¤ë¥Õ¥ê¡¼¥­¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Õ¥Ã¥­¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¼ÍÄø·÷Æâ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£

¥Õ¥Ã¥­¤Ï¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÆÍ¤¯¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ñ¥ï¡¼100%¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥Ü¡¼¥ë¤òÁªÂò¡£¤¢¤Þ¤ê¤ÎÂ®ÅÙ¤ËÁê¼êGK¤âÂÐ±þ¤Ç¤­¤º¡¢¥¢¥È¥ì¥Á¥³¡¦¥ß¥Í¥¤¥í¤Ï¤³¤Î¥²¡¼¥à¤Ë5-0¤ÎÂç¾¡¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£

SNS¾å¤Ç¤Ï¥Õ¥Ã¥­¤Î°ì·â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥«¥ë¥í¥¹¤Î¥Õ¥ê¡¼¥­¥Ã¥¯¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¡¢¡Öº£Ç¯¤Î¥×¥¹¥«¥·¥å¾Þ¤Ç¤Ï¡©¡×¡¢¡Ö¤É¤ó¤ÊÂ­¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤­¤¿Ãæ¤ÇºÇ¶¯¤Î¥·¥å¡¼¥È¥Ñ¥ï¡¼¤òÈ÷¤¨¤¿Áª¼ê¤À¤È»×¤¦¡×¤Ê¤É¶Ã¤­¤Î¸ÀÍÕ¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

º£µ¨¤Î¥Õ¥Ã¥­¤Ï¥ê¡¼¥°Àï¤Ç8¥´¡¼¥ë6¥¢¥·¥¹¥È¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2023Ç¯¤Î15¥´¡¼¥ë11¥¢¥·¥¹¥È¡¢ºòÇ¯¤Î10¥´¡¼¥ë5¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¤Ï¤ä¤ä¿ô»ú¤¬Íî¤Á¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢39ºÐ¤Îº£¤â¥¢¥È¥ì¥Á¥³¡¦¥ß¥Í¥¤¥í¤Ë·ç¤«¤»¤Ì¥´¡¼¥ë¥²¥Ã¥¿¡¼¤À¡£¤³¤Î¥·¥å¡¼¥È¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢º¸Â­¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¿ê¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£