年内での終了が決まっているフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜・午後９時５８分）。５日放送のラストで、今までになかった異例のアナウンスがあり、ネットがざわついた。

乾杯から５３分が経過。ＭＣの「千鳥」大悟は「いこうかラスト」と言って、お題を出す人を決める酒瓶ルーレットを回した。びんの先は「大悟」を指した。

大悟は「え〜、もう、シンプル！この…」と話し始めたところで映像がストップ。山崎夕貴アナウンサーのナレーションが入り、「スミマセン！お時間がきてしまったので、今回はここまで！この番組の最後を飾る大悟さんのトークテーマは、近日放送の最終回で！お楽しみに！」と呼びかけ、この日の放送は終了した。

ちなみに次週１２日は「最終回目前 酒のツマミになる話２０２５名場面ＳＰ」と題して放送するという。

ネットは「そんな、先延ばし見たことない」「大悟が話す最後のトークテーマは近日放送の最終回で…？」と騒然。また「ほんまに終わってまうんや…こんなおもろい番組…」「酒つま最終回嫌だああああ泣」「来週総集編なら今回が事実上の最終回か？」「大悟のトーク部分は最終回で放送か。とりあえずちゃんと最後を迎えられそうな感じでよかった」などの声も寄せられた。