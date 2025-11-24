¡ÚÀÄ¤Î¥ß¥Ö¥í¡ÛÀè¹Ô¾å±Ç²ñ¡õ¥×¥ì¥ß¥¢¥È¡¼¥¯¤Ë¤ÆÈ¬ÂåÂó¤Î½Ð±é¤òÈ¯É½¡ª
12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡ØÀÄ¤Î¥ß¥Ö¥í¡Ù¤Î¿·¥·¥ê¡¼¥º¡¢¶ÜÂô°Å»¦ÊÔ¡£11·î23Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÂçºå¡¦ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó10hall¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Àè¹Ô¾å±Ç²ñ¡õ¥×¥ì¥ß¥¢¥È¡¼¥¯¤Î¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâ¤Ç¡¢ÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤ÆÈ¬ÂåÂó¤Î½Ð±é·èÄê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¶ÜÂô°Å»¦ÊÔ¤Ø¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿È¬Âå¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ë¥ß¥Ö¥í¤ÎÃç´Ö¤Ë²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë»³ºê¾ç¡£Èà¤Ï¡¢·õ¤Ç¿È¤òÎ©¤Æ¤è¤¦¤ÈÊüÏ²¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¶áÆ£Í¦¡¢¤Ë¤ª¤È½Ð²ñ¤¤±¿Ì¿¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê»Ï¤á¤ë¡£È¬Âå¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ë¤ª¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëËÜÅö¤Î¥Ô¥å¥¢¤µ¤ò»ý¤Ã¤¿¿ÍÃ£¤¬¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÂ¾¼Ô¤òÊÑ²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£»³ºê¤â¤½¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿°ì¿Í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÁÛ¤¤¤òÃÚ¤»¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¡£
¤½¤ó¤ÊÈ¬ÂåÂó¤Î½Ð±é¾ðÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢11·î23Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÂçºå¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Àè¹Ô¾å±Ç²ñ¡õ¥×¥ì¥ß¥¢¥È¡¼¥¯¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ÏÇßÅÄ½¤°ìÏ¯¡Ê¤Ë¤ªÌò¡Ë¡¢ËÙ¹¾½Ö¡ÊÂÀÏºÌò¡Ë¡¢ÃÝÆâÎÉÂÀ¡Ê¶ÜÂô³ûÌò¡Ë¤Î3¿Í¤¬»²²Ã¤·¡¢Íè¾ì¤·¤¿200Ì¾¤Î¡ØÀÄ¤Î¥ß¥Ö¥í¡Ù¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤¬¡¢À¤³¦ºÇÂ®¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ØÀÄ¤Î¥ß¥Ö¥í¡Ù-¶ÜÂô°Å»¦ÊÔ-¤ÎÂè°ìÏÃ¤È3¿Í¤Î¥È¡¼¥¯¤ËÇ®¶¸¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¡Ö3¿Í¤¬½÷À¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¥ß¥Ö¥í¤ÎÃ¯¤¬¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¤È¡¢ÃÝÆâ¤Ï¡Ö¶ÜÂô³û¡×¡¢ËÙ¹¾¤Ï¡ÖÆ£Æ²Ê¿½õ¡×¡¢ÇßÅÄ¤Ï¡Ö¶áÆ£Í¦¡×¤È²óÅú¡£ÃÝÆâ¤¬¡Ö¤Õ¤ê¸þ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡£Èà¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡Ä¡£Í¥¤·¤µ¤ÏË¾¤Þ¤Ê¤¤¡Ä¡£¶ÜÂô¤µ¤ó¤¯¤é¤¤¹ë²÷¤ÊÊý¤¬ÎÉ¤¤¡£¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢ËÙ¹¾¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬ÀäÀ¤¤ÎÈþ½÷¤À¤Ã¤¿¤é¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤ò¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö´éÎ©¤Á¤¬åºÎï¤ÊÆ£Æ²¤òÎº¤Ë¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤êÆÈÆÃ¤ÊÀßÄê¤Ç¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦¡£¤½¤·¤ÆÇßÅÄ¤¬¶áÆ£¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ç¡Ö¡Ê¶áÆ£¤Ï¡Ë²È¤Î»ö¤Ë¤ÏÌµÆÜÃå¤½¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¿Ä¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ì¥ÎÏ¡£¤´¶á½ê¤µ¤ó¤Ë¡Ø¤Þ¤¢¡¢¤¢¤Î¿Í¤Ï¤¢¤¢¤¤¤¦¿Í¤À¤«¤é¡Ä¡£¡Ù¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¡¢10Êâ¤¯¤é¤¤¸å¤í¤«¤é»Ù¤¨¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤È¡¢ËÙ¹¾¤«¤é¡Ö¤Ê¤ó¤«¡¢¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¤Í¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ò¼õ¤±¤ë¡£»°¼Ô»°ÍÍ¤Î²óÅú¤Ë²ñ¾ì¤ÏÂç¤¤¯Ê¨¤¤¤¿¡£
¤Î¤Á¤Ë¿·ÁªÁÈ¤È¤Ê¤ë¿ÑÀ¸Ï²»ÎÁÈ¡¢ÄÌ¾Î¥ß¥Ö¥í¡£Èà¤é¤Ïµþ¤Î³¹¤ò¼é¤ë¤¿¤áÌ¿·ü¤±¤ÇÀï¤¦Æü¡¹¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢å«¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¾ù¤ì¤Ê¤¤ÀµµÁ¤¬¸òºø¤¹¤ëËö¡¢Êª¸ì¤ÏÑ³¤°Å»¦ëý¤Ø¤ÈÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯--¡£ÎÞ¤Ê¤·¤Ë¸«ÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Ê¤¤¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¸¶ºî¤Ï¡ØÀÄ¤Î¥ß¥Ö¥í¡¼¿·ÁªÁÈÊÔ¡¼¡Ù¤ØÆÍÆþ¤·Ï¢ºÜ¤¬Â³¤¯Ãæ¤Ç¡¢3·î¤Ë¤Ï¥¢¥Ë¥á1´ü¤¬ºÇ½ªÏÃ¤ò·Þ¤¨¡¢¤½¤·¤Æ4·î¤Ë¤ÏÅìµþ¤ÈµþÅÔ¤ÇÉñÂæ¤â¾å±é¤µ¤ì¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÀÄ¤Î¥ß¥Ö¥í¥¤¥ä¡¼¡×¤È¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë2025Ç¯¡£¤½¤ó¤Ê£±Ç¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë12·î¤Ë¡¢¤¤¤è¤¤¤èTV¥¢¥Ë¥á¡ØÀÄ¤Î¥ß¥Ö¥í¡Ù¤Î¶ÜÂô°Å»¦ÊÔ¤¬³«Ëë¤¹¤ë¡£
