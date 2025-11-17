この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画『【もう限界】札幌・丘珠空港が滑走路延伸＆ターミナルビル拡張！旅客数急増加でパンク寸前！』で、アーバンリポート氏が札幌市東区に位置する丘珠空港を現地取材。空港機能の拡張が急務とされる背景や、今後見込まれる拡張計画について、豊富なデータとともにリポートした。



丘珠空港は札幌市中心部至近というアクセスの良さを最大の特徴とし、近年は新規就航路線の増加によって旅客数が「過去最高を記録しています」と急増、施設の“パンク状態”が日常化している状況が明かされた。アーバンリポート氏は「現行の滑走路は延長1500mですが、通年で離着陸可能なのはプロペラ機に限定されます」と指摘し、小型ジェット機の運航が冬季には困難なことを解説。札幌市はこの問題を受けて「滑走路の延伸を国に要望しており、国交省は滑走路を300m伸ばし1800mとする案を示しています」と動きを詳報した。



加えて、急増する利用者への対応も急務。「1992年に供用開始された現ターミナルビルは3階建てで、延伸された延床面積は約3600平米です」と語り、現在の年間50万人超の利用には手狭であることを説明。アーバンリポート氏は「拡張により、延床面積は現在の約2倍の7000平米程度となる見通し」とし、保安検査場や飲食スペースの拡充を計画している札幌市の対応を伝えた。



また、交通アクセスについても現状分析。「過去には、栄町駅から丘珠空港まで東豊線を延伸させる構想もありましたが、莫大な費用がかかることから具体化には至っていません」と課題を述べつつも、「空港アクセスの強化については、バスの増発や空港駐車場の拡張が現実的な対応となりそうです」と見解を示した。



終盤、アーバンリポート氏は「丘珠空港の機能強化と札幌の今後の発展に期待しています」と締めくくり、都市型空港ならではの利便性に伴う今後のポテンシャルと発展への期待感を強調した。