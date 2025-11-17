À¾»³çý´õ¡¡²¹Àô¤Ç²¡ÀÚ¤â¤¨¤Î¥Ó¥¥Ë¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¡¡¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ä¡Ö»ä¤Ï¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¤ÎÀ¾»³çý´õ¡Ê40¡Ë¤¬17Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°11¡¦50¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¥²¥¹¥È¤Ç¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ÖCanCam¡×¤ÎÀèÇÚ¥â¥Ç¥ë¤À¤Ã¤¿²¡ÀÚ¤â¤¨¡Ê45¡Ë¤ÎÅ·Á³¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥í¥±¤ÇÎ¹¹Ô¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë2¿Í¡£Î¹´Û¤Ë½ÉÇñ¤·¡¢À¾»³¤ÏÀè¤Ë²¹Àô¤Ø¡£¤¹¤ë¤È¡¢¸å¤«¤éÍè¤¿²¡ÀÚ¤Ï¤Ê¤¼¤«¥Ó¥¥Ë»Ñ¤À¤Ã¤¿¡£ÍýÍ³¤òÌä¤¦¤È¡Ö¤³¤Î»þÂå¤À¤«¤é¡£¤¤¤Ä»£¤é¤ì¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡£¤³¤ì¤¬¥×¥í°Õ¼±¤À¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢²¹Àô¤«¤é¤¢¤¬¤êÃåÂØ¤¨¤Æ¤¤¤¿²¡ÀÚ¤À¤¬¡¢¿åÃå¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¡£¡Ö»ä¤Î¿åÃå¡¢Ã¯¤«Åð¤ó¤À¤«¤Ê¡×¤Èº¤ÏÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢¡Ö¥³¥Ã¥È¥ó¤È¤«¼Î¤Æ¤ë¥´¥ßÈ¢¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó¡£¤½¤³¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤¬¡£¤Ê¤ó¤È¼«Ê¬¤Ç¥´¥ßÈ¢¤Ë¼Î¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤Ç¼Î¤Æ¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¿¡£°Õ¼±¹â¤¤¤Î¤ËÈ´¤±¤Æ¤ë¤Î¤¬¤â¤¨¤Á¤ã¤ó¡£»ä¤Ï¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥á¡¼¥¸¤è¤êÅ·Á³¤µ¤ó¡×¤ÈÀ¾»³¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¡ÀÚ¤Ï¡ÖÁ´Á³³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤ä¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»þ¤Ï°ìÀ¸·üÌ¿±£¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤Ä¤â¤ª¤«¤·¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤ë¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£