仮説から生まれた、次の定番。「997H」で感じる新しい快適さ【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場!

1


ニューバランスのスニーカーは、1990年に登場した名作「M997」の重厚なシルエットを継承しながら、現代的な軽量性とクッション性を備えてアップデートされたモデル。 ニューバランスの900番シリーズ4代目として登場した「M997」は、「M996」の後継として高い安定性とフィット感で人気を博した。そのDNAを受け継ぎつつ、現代のライフスタイルに合わせた快適性を追求している。

2


アッパーはオリジナルのデザインを忠実に再現し、上質なウルバリンスウェードを使用することで、クラシックな佇まいと高級感を両立。

3


ソールユニットには軽量性とクッション性を高めた新設計を採用し、日常使いにも適した履き心地を実現している。

4


モデル名の「H」は「hypothesis（だ仮説）」の頭文字に由来し、「M997を現代風にアレンジしたら」という発想から生まれた一足。伝統と革新が融合した、ニューバランスらしい進化形モデル。