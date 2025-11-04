ゴンチャ ジャパン（東京都港区）が、福袋「Gong cha ORIGINAL HAPPINESS BAG 2026（ゴンチャ オリジナル ハピネス バッグ 2026）」のオンライン販売を11月18日正午から実施します。

【画像】「全部かわいい！」 これがゴンチャ福袋の“中身”です！

お得なチケットが「10枚」入り

同商品は、「フルーツとお茶」をテーマに、“カラフルで華やかなティータイム”を楽しめるアイテムがラインアップされた福袋です。

セット内容は、“ゴンチャカラー”の赤い持ち手が付いた「オリジナルグラスマグカップ（300ミリリットル）」、同店初のお茶とドライフルーツをセットにした「フルーツティーアソート（オリジナルデザイン巾着入り）」（お茶3種、各4グラム。ドライフルーツ3セット、各14グラム）、フルーツティーをテーマにしたデザインの「オリジナルバンダナ」、好きなドリンクメニュー1杯に、最大3つまでトッピングできる「2026 お正月デザイン ドリンクフリーチケット（5枚）」（計5400円相当）と、「トッピングフリーチケット（5枚）」（計450円相当）。価格は8200円（税込み、送料込み）です。

オンライン販売は11月27日午後11時59分まで。「My Gong cha」の会員限定で実施されます。また、「LEGEND ／ AMBASSADOR」会員限定で、11月12日正午から先行販売も実施。商品発送期間は、2026年1月4日から同月11日です。さらに、2026年1月1日から店頭販売も実施されます。

オンライン販売、店頭販売いずれも、購入は1人最大3個まで。数量限定のため、なくなり次第終了です。