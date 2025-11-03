ワールドシリーズ第7戦

米大リーグのドジャースは1日（日本時間2日）、カナダ・トロントでブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦に延長11回の末5-4で勝利し、2年連続の世界一に輝いた。9回途中から登板し、2回2/3を1安打無失点に抑えた山本由伸投手がMVPの活躍を見せた。優勝後の記念集合ショットにあった“異変”がネット上で話題になった。

中0日での異例の登板後、チーム集合写真で笑顔を見せた山本の居場所に視線が注がれた。カメラを向けられ、居座っていたのは最前列。ワールドチャンピオンの記念シャツとキャップをかぶり、にこやかに微笑んでいた。

ドジャース公式Xが実際の写真を公開。集合写真ではこれまで、後方や端のほうでひっそりと佇む姿が多かった山本だが、変化に気づいた日本人ファンからは、X上に反響が寄せられていた。

「由伸最初手しか写ってなかったのに1番前に最後来るの物語すぎるやろ」

「由伸くんが腑抜けた笑顔でかわいい」

「いつも背伸びして小さく写ってた山本由伸が最前列に！」

「山本由伸が最前列にいるのいいね 何ならど真ん中でもいいくらい」

「由伸さん一番前 背伸びしなくてもよく見えます」

山本はワールドシリーズだけで3勝。このポストシーズンを通じては5勝、防御率1.45という大活躍。ドジャースのワールドシリーズ連覇は、1998年から3連覇したヤンキース以来25年ぶりという偉業だった。



（THE ANSWER編集部）