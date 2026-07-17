スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手（２１）をマネジメントする「株式会社ナイスガイ・パートナーズ」の木下博之氏は自らのＸで、麟太郎が自らの進路について熟考していることを明かした。木下氏は１７日、自らのＸに「選手本人はここ数日、熟慮に熟慮を重ねています。３つの素晴らしい選択肢。誰だって悩みます…」などと投稿した。これは「ＭＬＢ．ｃｏｍ」でマーリンズ担当をしているクリスティーナ・デ・ニコラ記者の