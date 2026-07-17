■バレーボール ネーションズリーグ2026 男子予選ラウンド日本 ー ベルギー（日本時間17日、Asueアリーナ大阪）【写真で見る】石川祐希を知るもう一人オリンピック、世界バレーに並ぶ“世界三大バレー”の一つ『バレーボールネーションズリーグ』の第3週日本ラウンドが15日に開幕。大会開幕から負けなしの男子日本代表（世界ランキング4位）は15日のイタリア戦に勝利し、決勝ラウンド進出を決めた。16日のカナダ戦では2セット取