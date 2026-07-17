日経平均株価の下げ幅が一時、4000円を超えました。【映像】日経平均株価の変動きょうの日経平均は、前日のアメリカ市場で半導体銘柄で構成される株価指数が大きく下落した影響を受けています。半導体メモリ大手のキオクシアや東京エレクトロンなど、主要なAI・半導体関連銘柄が軒並み値下がりし、午前の終値はきのうより2939円安い6万3896円でした。午後になると下げ幅は一時4000円を超え、およそ1か月ぶりに6万3000円を割