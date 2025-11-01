「ルヴァン杯・決勝、広島３−１柏」（１日、国立競技場）

広島が前半の３得点を守り切って、３大会ぶり２度目の優勝を決めた。ＭＦ中野就斗（２５）のロングスローが２得点につながるなど、全得点がセットプレーからだった。先制点となるへディングを決めたＤＦ荒木隼人（２９）がＭＶＰを獲得した。

前半２５分、中野のロングスローをＤＦ荒木が頭で合わせて先制。さらに同３８分、ＭＦ東がゴール前中央からの直接ＦＫをゴール右上隅に鮮やかに決めて加点した。勢いは止まらずに追加タイム、再び中野のロングスローから最後はＦＷジャーメイン良が左足で押し込んで３点目。前半だけで大きなリードを奪った。

後半に入ってもリーグ最少の２６失点の守備陣が集中力を切らさず。後半３６分に途中出場の細谷にゴールを許すも、逃げ切った。

３大会前は広島でプレーした工藤壮人さんが水頭症のため３２歳で亡くなった翌日に優勝し、“弔いの戴冠”だった。この日の試合前の選手入場時には、工藤さんが所属した両クラブによる決勝戦という縁から、工藤さんの娘が審判団をエスコート。工藤さんゆかりの一戦で再び、栄冠をつかんだ。