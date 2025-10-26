城西大が２０００年以来２５年ぶり３回目の優勝を飾った。

雨の降りしきる中、定刻の１２時１０分に号砲が鳴った。１区の本間香（１年）が約６キロで飛び出して区間新記録でつなぐと、２区の兼子心晴（４年）、３区の大西由菜（１年）も区間新記録でリードを広げる。

４区の石川苺（３年）が区間２位でつなぎ、最長５区の本沢美桜（２年）は大東大のサラ・ワンジルに抜かれたが、最終６区は主将の金子陽向（４年）が見せた。残り約１キロで力強く大東大を抜き去り、爽快な笑顔でゴールテープを切った。

赤羽周平監督は「雨の中の大会になりそうですが、１区から、天気を吹き飛ばすような攻めの駅伝ができたらと期待しています」と自信を見せていた通り、各選手が勢いある走りを見せつけた。赤羽有紀子コーチが３年時に１区区間賞を獲得した２０００年以来２５年ぶりの優勝となった。

前回、２０年ぶりの表彰台となる３位と大躍進した城西大。新チームになる今年１月、主将の金子を中心に、立てた目標は「日本一」だ。前回走った５人全員が残り、強さは盤石。赤羽監督は「今年は監督８年目になりますが、学生たちが初めて優勝を目標にすると言ってきました。素直に正直に、一生懸命取り組んで欲しい」と気持ちを込めて話していた。杜の都に、大復活優勝の歴史を刻んだ。