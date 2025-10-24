ワールドシリーズ前日のメディアデー

米大リーグのドジャースは24日（日本時間25日）からブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）に臨む。開幕前日のカナダ・トロントでは毎年恒例のメディアデーが行われ、各選手が報道陣の質問に答えた。大谷翔平投手のもとには約60人の報道陣が殺到。取材中にメディア関係者が踏み台から転落するハプニングも起きた。

カナダのスポーツメディア「スポーツネット」は「ショウヘイのショー：ドジャースのオオタニが、WSにこの上無いスターダムをもたらす」との見出しで記事を掲載。メディアデーの熱狂ぶりを伝えた。

45分間設けられたドジャースの取材時間。「報道陣が部屋に入ることを許可されると、60人もの人々がオオタニのもとに一斉に集まった」。記事では「真っ先に駆け寄ろうと走る人」「声を聞くほど近づけず諦める人」「近づこうとしてぶつかって謝る人」など人だらけで混乱した様子だったという。

現場は「スーパースターに向けられたカメラ付きの自撮り棒が、何本も宙に浮いていた。テレビカメラでその様子を捉えようと、何人かが台の上に立っていた」という状況で、「できるだけ一番よく見ようと、メディア関係者が小さな踏み台から落ち、大きな音が聞こえた」と関係者が倒れたシーンもあった。

「カメラマンが床に倒れる大きな音を聞いたオオタニの顔には、驚きの表情が浮かんだ。そして、無事だと分かると、オオタニは質問に答え続けた」と記され、異様とも思える大谷の注目度が特集されていた。



（THE ANSWER編集部）