20日に自民党と日本維新の会との間で連立政権に向けた政策合意書に署名が行われ、21日に自民の高市早苗総裁が首相に選出される見込みだ。高市氏が総裁に当選後、自公連立から公明党が離脱し、首相指名選挙に不透明感が立ち込めた。野党が連合して国民民主党の玉木雄一郎代表を担いで政権交代を狙ったり、自民と日本維新の会が接近したりと息をのむような展開が続いた。そんな中で自民が主導して玉木氏を首相に担ぐシナリオもあったとされる。

まず、これまでの流れをざっと振り返っておこう。高市氏は総裁選の投開票日翌日の5日、玉木氏と秘密裏に会談していたことが報じられている。

国民民主の玉木代表

「国民民主の政策を自民が受け入れることは可能だということで高市氏は政権への協力を依頼したようです。玉木氏がどのように返答したのかはなかなか伝わってきていませんが」（同）

その後は周知のように、10日に公明が連立から離脱し、一方で立憲民主党が主導する形で玉木氏を首相に指名する形で野党が協力できないか模索する動きが盛り上がっていった。

麻生氏と国民民主との関係

「公明が連立離脱を表明する前から高市氏は維新側と接触していました。自民と維新の接近について玉木氏はその他の野党とも協議を行っていた維新側を“二枚舌”などと批判しました。電撃的とも表現されていますが、水面下では具体的な話が進んでいたわけです」（同）

結果的に自民と維新政策的にも折り合ったことで野党が連携する形での「玉木首相」どころか「玉木首班指名」も幻となった。

「その一方で、『自民主導で玉木首班指名』のシナリオもあったと聞きました。それを準備していたのは麻生太郎副総裁と見られています」（同）

麻生氏は高市総裁の生みの親のはずだが、どういった目論見があったのだろうか。

「前提として麻生氏は岸田政権下でも国民民主を連立に取り込もうと動いていました。国民民主の榛葉賀津也幹事長とはツーカーで、2人の間では“玉木首相プラン”についてこれまでも具体的に話し合われてきたようです」（同）

代わりに連合を取り込む

「過去に麻生氏は公明幹部を“がん”と呼んだこともあるほど公明・創価学会嫌いで有名で、連立から公明を追い出せないかタイミングを見計らっていたのは間違いないでしょう」（同）

麻生氏は連合の芳野友子会長とも関係を深めてきた。公明を連立から追い出し、代わりに国民民主の支持母体である連合傘下の4産業別労働組合を取り込むーーそういった計算があったことは容易に想像できる。

「今回の総裁選では小泉進次郎農水相の当選を前提に菅義偉元首相を中心に自民と維新とで話し合いが進んでいました。高市氏の当選でいったんそれの雲行きが怪しくなったように見えましたが、麻生氏は仮に高市氏が首相になれない可能性を想定し、玉木氏を担ぎ出すプランを周辺に示していたようです。自民が玉木氏を担ぐシナリオが聞こえてきた元を探ると“玉木氏で衆院選を行った場合”に行き当たりました」（同）

落ち着くところに

「自民は解散をするか否かの判断基準に党独自の調査結果を採用しています。表ざたになっていませんが、自民が玉木首相を担いだあと、解散する場合までシミュレートし、勝利を収める可能性がそれなりに高いと見ていたことが推察されます」（同）

結果的に維新が公明に代わって自民の連立パートナーを務めることになり、国民民主が自民と連立を組むこともなく、玉木首相案も露と消えた。

「衆院勢力は維新35に対して国民民主27。自民としては維新とうまく行くならそうするのがベターだし、そもそも高市総裁ではない人物を首相に担ぐのはイレギュラー過ぎる。維新と組んだうえで高市首班指名というのは落ち着くところに落ち着いた印象です」（同）

今回の総裁選では麻生氏の主流派回帰への執念を感じさせたが、幻となった玉木氏擁立はそのことを改めて意識させる動きだったと言えるだろうか。

デイリー新潮編集部