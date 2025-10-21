それ【3COINS】なのッ！？ 40・50代の首元華やぐ♡「上品ネックレス」

ネックレスを新調したいと思っているけど、高価なものは二の足を踏んでしまう……。そんな人は、【3COINS（スリーコインズ）】を覗いてみて。気軽に手に取れそうなスリコ価格なのに、高見えするアクセサリーが豊富に展開中なんです。今回は、ほどよい存在感とこだわりのディテールで大人世代の首元を華やかに見せてくれそうな「上品ネックレス」を紹介します。

デコルテまわりをすっきり見せるモチーフ付きY字ネックレス

【3COINS】「メタルモチーフロングネックレス」\550（税込）

こちらのロングネックレスは、Y字型になったチェーンと中央に配されたモチーフが特徴的。Y字のシルエットは胸元に縦のラインを作り、年齢を重ねるごとに気になってくるデコルテまわりをすっきり見せてくれそうです。ナチュラルなフォルムのモチーフが、直線的なチェーンに柔らかさもプラス。大人にぴったりの落ち着きと華やかさをもたらしてくれる予感。

ボールチェーンがクールなアクセントに

【3COINS】「ボールチェーンショートネックレス」\330（税込）

知的な雰囲気のボールチェーンが、幅広いコーディネートのアクセントとして活躍しそうなショートネックレス。チェーン部分にツイストがかかっているため、動くたびにキラキラと繊細に輝き、軽やかで上品な印象を与えます。チェーンとボールの組み合わせがユニセックスな雰囲気なので、メンズライクなカジュアルコーデもぐっと格上げしてくれそう。

パールモチーフ × 縦ラインが上品なロングネックレス

【3COINS】「ラウンドパールバーロングネックレス」\550（税込）

長く垂れ下がったチェーンが印象的な、こちらもY字型のロングネックレス。リング状のモチーフとパール調のパーツが連なっていることで、大人の上品かつ華やかなムードを演出してくれそう。これからの寒い季節に活躍しそうなタートルネックなど、首元が詰まったトップスにもマッチしそうなアイテムです。

キラキラのヒヅメのモチーフが高見え

【3COINS】「ヒズメモチーフプチペンダントネックレス」\330（税込）

華奢なチェーンと、ラインストーンが敷き詰められたヒヅメのモチーフが華やかかつフェミニン。繊細なデザインで、\330（税込）とは思えなさそうな高見え感たっぷりのネックレスです。上品ながらも甘すぎないモチーフで、エレガントなジュエリーが苦手な人でも取り入れやすそう。主張が強すぎないので、ほかのロングネックレスとの重ね付けもおすすめ。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：tama.N