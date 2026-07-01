徐々に気温の高い日が増え、すでに水分の持ち歩きがマストとなっている今日この頃。我が家では子ども達が毎日学校や習い事へ水筒を持って行くため、去年の夏も冷蔵庫の製氷機だけでは氷が足りなくなってしまい、慌ててスーパーへ走ることが多々ありました。そんな事態を回避すべく我が家に新しく迎え入れたのが、3COINSで見つけた製氷器。なんと一度に最大60個もの氷を作ることができ、購入して以来、日々活躍してくれているん