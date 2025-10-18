¡ÚÂ¼¾å¿®¸Þ¡Û·ëº§È¯É½¸å ½é¤Î¸ø¤Î¾ì¡Öº£Æü¤Ï¤â¤¦²Ö²Ð¤Î¤³¤È¤À¤±¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª»ä¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¡ÉÂ¼¾åÀá¡É¤ÇÇÛÎ¸
SUPER EIGHT¤ÎÂ¼¾å¿®¸Þ¤µ¤ó¤¬¡¢18Æü¡¢¹Åç¸©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¸·Åç¿åÃæ²Ö²ÐÂç²ñ supported by Anker¡×¤ÎÅöÆü¼èºà²ñ¤ËÅÐÃÅ¡£·ëº§È¯É½¸å¡¢½é¤Î¸ø¤Î¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Âç²ñ¤Î¸ø¼°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ëÂ¼¾å¤µ¤ó¤Ï¡¢²ñ¸«¤ÎËÁÆ¬¡¢¡É²¿¤È¤«Ìµ»ö¤ËËÜ²Ö²ÐÂç²ñ¤¬³«ºÅ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬À°¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤Ë´î¤Ð¤·¤¯¤â¤¢¤ê¡¢ÃÏ¸µ¤Î³§ÍÍ¤Ë´î¤ó¤ÇÄº¤¯¡¢³Ú¤·¤ó¤ÇÄº¤¯¤³¤È¤¬¡¢»ä¤È¤·¤Æ¤â°ìÈÖ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡É¤È¡¢°§»¢¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÊóÆ»¿Ø¤«¤é¡Ö¤´·ëº§¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢À¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢Â¼¾å¤µ¤ó¤Ï¡¢¡É¤¢¤Ã¡ªº£Æü¤Ï¤â¤¦¡¢º£Æü¤Ï¤â¤¦²Ö²Ð¤Î¤³¤È¤À¤±¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª»ä¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤â¤¦¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â²Ö²Ð¤È¤ªµÒÍÍ¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡£¡É¤È¡¢Â¼¾å¤µ¤ó¤é¤·¤¯¡¢²Ö²ÐÂç²ñ¤ËÇÛÎ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î²Ö²ÐÂç²ñ¤ò¸«¤»¤¿¤¤Êý¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤ÎÌä¤¤¤Ë¡¢¡É¤â¤¦ÃÏ°è¤ÎÊý¤Ë³Ú¤·¤ó¤ÇÄº¤¯¤Î¤¬°ìÈÖ¡£ËÍ¤Î¥ë¡¼¥Ä¤ÏÂ¼¾å¿å·³¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤´±ï¤«¤é¤ªÀ¼¤¬¤±Äº¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ÏÃÏ¸µ¤ËÊý¤Ë³Ú¤·¤ó¤ÇÄº¤¤¿¤¤¡É¤È¡¢²Ö²ÐÂç²ñ¤Ø¤ÎÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Â¼¾å¿®¸Þ¤µ¤ó¤Ïº£·î14Æü¡¢¡ÖSTARTO ENTERTAINMENT¡×¼Ò¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö¶Ó½©¤Î¸õ¡¢³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¤´·ò¾¡¤Î¤³¤È¤ÈÂ¸¤¸¤Þ¤¹¡£¤Þ¤â¤Ê¤¯·ÝÇ½³èÆ°£³£°Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ëÃæ¤Ç»³¤¢¤êÃ«¤¢¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë´Ý¤¯¼ý¤Þ¤ê¡¢¤³¤ÎÅÙ·ëº§¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¡¢Êó¹ð¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖSUPER EIGHT ¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ²£¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¿®¤¸¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÃç´Ö¤¿¤Á¤ËÆ³¤«¤ì¡¢¤¤¤Ä¤âµ±¤¯Ì¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤ÎÄ¹Ç¯¤Î·Ð¸³¤¬µ®¤¤Æ»¤ò¾È¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂç¤¤Ê»Ù¤¨¤È°Â¤é¤®¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤â¤·¿Ô¤¯¤»¤Þ¤»¤ó¡£¡×¤È¡¢µ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û