きのう1日から活動を再開した元Aぇ! groupのメンバーでタレントの草間リチャード敬太が2日、公式インスタグラムを開設した。【写真】初投稿は愛犬と笑顔で…草間リチャード敬太（インスタグラムの投稿より）初投稿では「草間リチャード敬太です！Instagram開設しました！！これからよろしくお願いします！初投稿は愛犬エルくんと！」とコメント。愛犬とともに笑顔を浮かべたショットなど3枚を投稿した。草間は1日深夜、START