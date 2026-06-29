6月29日、元KAT-TUN・亀梨和也が、女優・田中みな実との結婚を公式サイトで発表した。田中は第一子を妊娠しており、“授かり婚” となる。亀梨の公式サイトでは、直筆の連名とともに結婚を発表。《この度、私たち亀梨和也と田中みな実は結婚する運びとなりましたことをご報告させていただきます。また、新しい命を授かっておりますことも、併せてご報告いたします》とつづっている。2024年元旦に熱愛をスクープされ、何度も