森保一監督（56）率いる日本代表がブラジル代表戦（14日）の後半、怒涛の攻めを見せて一挙3得点。サッカー王国相手のミラクル大逆転劇は、欧米でも大きな驚きとともに報じられた。

森Jはパラグアイと引き分けも「秘密兵器」MF斉藤光毅の実戦投入は確かな収穫

W杯制覇最多5回のブラジルは、2026年北中米W杯南米予選14試合で5勝3分け6敗と波に乗れず、残り4試合となった5月に大物イタリア人指揮官のカルロ・アンチェロッティ（66）を三顧の礼で迎え入れた。

史上初の欧州5大リーグ制覇を達成。欧州CL制覇最多の4回を数える名将は、ブラジル代表でも「まずは堅守から華麗な攻撃を繰り広げる」ことを徹底し、終盤の4試合を3勝1敗、1失点で切り抜けてブラジル復活を強烈に印象付けた。

10日はソウルで行われた韓国戦を5−0で圧勝、その再現を日本でも狙っていたが、「代表が2点リードしてからの逆転負けは73年ぶり」という屈辱的な敗戦を喫してしまった。

そこで森保監督の代名詞ともいえる「有名指揮官キラー（殺人者）」というワードが、再び脚光を浴びているという。

この物騒なニックネームが森保監督に冠されるようになったのは、22年にカタールで開催されたW杯が端緒だ。

森保ジャパンはグループリーグ（GL）初戦で難敵のドイツ代表と対戦。序盤から圧倒的に攻め込まれて0−1とリードされながら、後半の2得点で大逆転勝利。世界中をアッと言わせた。

出鼻をくじかれたドイツはカタールで調子が上がらず、GL敗退となって、代表監督のハンジ・フリック（60）は解任の危機を迎えた。

GL3戦目・強豪スペインとの一戦もドイツ戦と同じ展開となり、後半の2得点で森保ジャパンが勝利を収めた。指揮官のルイス・エンリケ（55）は決勝トーナメント一回戦でモロッコに敗れると、「日本戦のよもやの逆転負けとの合わせ技一本」（サッカー関係者）で解任。

フリックはW杯後も何とか首の皮一枚でドイツ監督の座にとどまっていたが、翌23年9月にドイツ国内で行われたテストマッチで森保ジャパンと再戦。1−4で完敗を喫すると試合翌日、問答無用でバッサリ首を切られてしまった。

バルセロナやスペイン代表などを歴任し、現在はパリSGの監督として5月の欧州CL決勝を制したルイス・エンリケ。

バイエルン・ミュンヘン監督時代に輝かしい成績を残して24年5月からバルセロナを率い、就任1シーズン目にリーグ戦、国王杯、スーパー杯の国内3冠を達成したフリック。

名監督の2人が「指揮官キラー」のエジキとなったというワケだが、さらにもう一人の被害者が、北中米W杯アジア最終予選の最中に出た。サウジアラビアを率いていた元イタリア代表監督のロベルト・マンチーニ（60）である。

森保ジャパンは23年10月11日、サウジとのアウェー戦を2−0で制した。サウジ協会幹部は、母国のファンの前で不甲斐ない戦いを見せた指揮官に激怒。同月24日、あっけなく解任されてしまった。

「ブラジル代表のアンチェロッティ監督が、日本戦敗退の責を負ってW杯本大会前にクビになるかどうかはともかく、W杯でベスト16敗退など成績がふるわなかった場合、あっさりと解任されるだろう。今回の日本戦の黒星が引き合いに出され、そもそも『東京での大逆転負けがケチの付き始め』と言われるのではないか」（前出関係者）

森保監督の「北中米W杯後の去就」はまったく聞こえてこないが、欧米で定着した「有名指揮官キラー」の称号で強豪クラブ、W杯出場常連国から引く手あまたになったりして。

◇ ◇ ◇

ところで、サッカー界を騒然とさせている影山雅永・JFA技術委員長の“児童ポルノ逮捕”を受け、「森保監督にしてみれば、JFAの要職から影山氏がいなくなってホッとしているのでは」との声も上がっている。いったいどういうことか。２人はどのような関係だったのか。

●関連記事【もっと読む】…では、それらについて詳しく報じている。