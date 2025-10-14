辻希美（C）モデルプレス

モデルプレス＝2025/10/14】タレントの辻希美が13日、自身のInstagramのストーリーズを更新。大量の手料理を公開し、話題になっている。

辻希美、長男・青空（せいあ）くんリクエスト手料理公開


辻は「今夜はseia希望のおでん」と長男・青空（せいあ）くんがリクエストしたおでんの写真を公開。大きな鍋に大量のおでんの具材が入っている。

辻希美の大量おでん写真が話題


この写真には「大量に作ってるのわかって親近感」「この量何日で食べ切れるの？」「美味しそう」「大量ですごい」といった声や「5人の子ども育てながらリクエストに応えられるのさすが」「子どものこと考えていて素敵」などといった反響が寄せられている。

辻は、杉浦と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）

