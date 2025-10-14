【ZARAのデニム】が洗練見え！ この秋に狙いたい♡「大本命ボトムス」

今季もまだまだ注目度が高いデニムアイテム。過ごしやすい気候になり、出番がますます増えそう。今回は【ZARA（ザラ）】から、この秋、大本命になりそうなボトムスをご紹介。個性的なデザインでワンランク上の着こなしを楽しめそうなデニムスカートや、レースデザインで甘さをプラスしたデニムパンツなど、一点投入するだけで、洗練度アップを狙える注目のボトムスが登場します。

エッジのきいたデザインでカジュアルコーデをランクアップ

【ZARA】「TRF クロスウエスト デニムミディスカート」\6,590（税込）

アシンメトリーな裾とクロスウエストが特徴的なデニムスカート。ZARAらしいエッジのきいたデザインで、ワンランク上のカジュアルコーデを楽しめそう。濃淡のきいたニュアンス感のある色味も、おしゃれ見えをサポートしてくれるはず。

大人っぽくて洗練された最旬デニムスカート

【ZARA】「Z1975 レイヤード ミディ丈デニムスカート」\6,590（税込）

デニムスカートを買い足すなら、今シーズンのトレンドカラーで秋ムードもアップするブラウンが狙い目。こっくり深みのある色味がリュクスなムードを演出。裾にかけて広がるフレアシルエットでエレガントな雰囲気もまとえそう。このスカートを投入すれば、大人デニムコーデの洗練度アップも間違いなしかも。

キレイめ派も挑戦しやすいレースデザイン

【ZARA】「JEANS Z1975 WIDE LEG ハイウエスト PUNTILLA」\7,990（税込）

両サイドにレースを施し、甘いエッセンスをプラスしたデザインが目をひく1本。カジュアルな中にもフェミニンな雰囲気を感じられるデニムパンツは、デニムに苦手意識のあるきれいめ派も挑戦しやすそう。ワイドシルエットとハイウエスト仕様で、体型カバーしながらスタイルアップも狙えそうです。

ベージュがおしゃれ！ 穿くだけでこなれるバギーデニム

【ZARA】「TRF ローライズ バギー デニムパンツ」\7,990（税込）

ローライズでラフな抜け感を演出してくれそうなデニムパンツ。ゆるっと穿けるバギーシルエットで、こなれ感のある着こなしを楽しめそう。ベージュ系カラーが新鮮で洗練された印象を与えるデニムパンツは、周りと差がつくコーデを楽しみたいミドル世代にイチオシです。

