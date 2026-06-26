日本時間6月25日、ドジャース大谷翔平（31）が第2子誕生を発表してから初めて取材に応じ、生まれたばかりの我が子が男児であることを明かした。高校時代に書いた"人生設計シート"では、33歳までに2男1女をもうける予定となっていたが、あらためてシートについて問われると、「全部忘れた。高校生で書いたことなので」と笑いをもらした。【全身を見る】ZARAのグレーコート、サマンサタバサの白バッグで颯爽と歩く真美子さん、大谷